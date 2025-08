AÖL sonuçları sorgulama ekranı: MEB AÖL 3.dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Herhangi bir sebepten ötürü liseyi dışardan bitirecek olan adaylar AÖL 3.dönem sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleşen sınavda, her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilmişti. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?