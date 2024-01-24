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        Haberler Gündem Eğitim AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: "aionet.meb.gov.tr" TIKLA ÖĞREN

        Son dakika: Açık lise öğrencileri dikkat: AÖL sonuçları açıklandı!

        Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise yani AÖL 1. dönem sonuçları bugün açıklandı. Geçtiğimiz Aralık ayında sınava giren öğrenciler heyecan ve merak içerisinde "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyordu. Beklenen gün geldi. İşte 2024 AÖL birinci dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:16
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklandı. Bilindiği üzere 23 - 24 Aralık'ta yapılan açık lise 1. dönem sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takvimiyle birlikte açıklanmıştı. Beklenen gün geldi. Peki, AÖL sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı ve AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

          yerleri Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Sınavlar yüz yüze yapılacağı için sınav yerleri büyük önem arz ediyor. Sınav yerleri, sınav giriş belgesinin açıklanmasının ardından belli oldu. İşte AÖL sınav yeri sorgulama ekranı...

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklandı. Duyuru MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapıldı.

        • 3

          AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

          AÖL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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