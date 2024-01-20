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        Haberler Gündem Eğitim AÖL SONUÇ TARİHİ | MEB 2024 AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu: 2024 AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi

        AÖL 2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçları en zaman açıklanacak?

        AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları 23 - 24 Aralık Cumartesi - Pazar günü yapıldı. Sınavların ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 1. dönem sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023-2024 MEB AÖL sınav sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:13
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        • 1

          Açık Lise AÖL 2023 - 2024 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 - 2024 sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavların hemen ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Bilindiği üzere 23 - 24 Aralık'ta yapılan açık lise 1. dönem sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

          yerleri Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Sınavlar yüz yüze yapılacağı için sınav yerleri büyük önem arz ediyor. Sınav yerleri, sınav giriş belgesinin açıklanmasının ardından belli oldu. İşte AÖL sınav yeri sorgulama ekranı...

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav tarihlerini paylaştı. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.

        • 3

          AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

        • 4

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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