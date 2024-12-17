Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2024 MEB AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2024 MEB AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem yazılı sınav tarihlerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı. İşte AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi alma ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınav tarihleri MEB duyurusu ile belli oldu. Geri sayım sürerken MEB son dakika duyurusu ile AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 erişime açıldı. Peki, AÖL sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama sayfası…

        • 2

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

          AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 Pazartesi günü erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''21-22 Aralık 2024 Tarihlerinde Yapılacak Olan Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.

          Öğrenciler, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren alabilecektir.

          - Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 20 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezleri/açık öğretim birimleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerini alabilecektir. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacaktır.''

          AÖL SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Öğrenciler, sınav giriş belgelerini, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ''https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx'' internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabilecek.

          AÖL SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAV GÜNÜ VE SAATİ

          1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

          2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

          3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Habertürk Anasayfa