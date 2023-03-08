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AÖL sınav tarihleri takvimi belli oldu! 2023 AÖL ikinci dönem sınavları uzaktan ONLINE mı, yüz yüze mi?

AÖL sınav tarihleri takvimi belli oldu! 2023 AÖL ikinci dönem sınavları uzaktan mı, yüz yüze mi?

2022 - 2023 AÖL sınav tarihleri takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, 2023 AÖL ikinci dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise, AÖL sınavları uzaktan mı (Online) yüz yüze mi olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Giriş: 08.03.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AÖL 2. Dönem Sınavları için geri sayım sürüyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle bazı sınavlar ertelendi. Bazılarının ise uzaktan online yapılmasına karar verildi. Peki, 2023 AÖL ikinci dönem sınavları uzaktan mı (Online) yüz yüze mi olacak? AÖL ikinci dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

  • AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

    Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Henüz 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavlar Nisan ayı sonrası yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

  • AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapmıştı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.

  • KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ

    Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

    Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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