Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihleri: 2025 2026 AÖL 1.dönem sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri: 2025 2026 AÖL 1.dönem sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim dönemi birinci dönem sınav tarihleri belli oldu. Kayıt yenileme işlemleri sırasında 400 TL sınav katılım ücretini yatıran adaylar AÖL sınavlarına girebilecek. Peki AÖL 1.dönem sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 16:26 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖL sınav tarihleri açıklandı. AÖL sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda olacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

        • 2

          AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Lisesi e-sınav için; 9 ve daha az sayıda dersten sınava girecek öğrencilerin randevu işlemleri 6-19 Ekim tarihlerinde alınıyor.

          10 ve daha fazla dersten sınava girecek öğrencilerin randevuları ise 20-31 Ekim tarihleri arasında tamamlanıyor.

          e-Sınavlar 1-31 Aralık tarihleri arasında uygulanacak.

          Yazılı sınavlar 20-21 Aralık günlerinde saat 10:00 ile 14:00'te gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden erişime açılacak. Sınav soru ve cevapları 24 Aralık'ta yayımlanacak. AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

        • 3

          AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

          AÖL sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda olacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

          Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri ile katılabilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Boşandılar
        Boşandılar
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa