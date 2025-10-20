AÖL sınav tarihleri: 2025 2026 AÖL 1.dönem sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak?

AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

AÖL sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda olacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri ile katılabilecek.