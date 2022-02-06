AÖL sınavları, Açık Lise'de okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2. dönem sınavları için kayıt yaptıran ve kayıt yenileme işlemini tamamlayanlar, AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. MEB'in açıkladığı takvim ile 2. dönem AÖL sınav tarihleri belli oldu. Bununla beraber, AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2. dönem AÖL sınavları online internetten mi yüz yüze mi olacak? İşte, AÖL sınav tarihleri takvimi ve detaylar