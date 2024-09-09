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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihi: Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, kayıtları başladı mı?

        AÖL sınav tarihi: Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, kayıtları başladı mı?

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan sınav tarihi için Aralık ayı işaret edildi. Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi 28 Ağustos tarihinde başladı. Kayıt yenileme ücreti ödendikten sonra sınavlara katılım gerçekleşebilir. Peki Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, kayıtları başladı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 09:48
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        • 1

          Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi merak ediliyor. Sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinder https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihindne itibaren görüntülenebilecek. İşte Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav tarihi

        • 2

          AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

          Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları şu tarihlerde uygulanacak:

          • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
          • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
          • Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

          Sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinder https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihindne itibaren görüntülenebilecek.

          AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          Kayıt Yenileme İşlemiAçık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, kayıt yenilemeücreti yatırıldıktan sonraki ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kayıtyenileme ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını, adresbilgilerinin, sınav merkezinin ve cep telefonu numarasının güncel olup olmadığını kayıtyenileme tarihleri içerisinde öğrenci numarası veya T.C. Kimlik Numarası ve şifresiylehttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden kontrol etmek zorundadır.

        • 3

          AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

          Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 (üç yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırılabiliyor.

          AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

          Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme işlemi ücret ödemesi ardından otomatik olarak gerçekleşirlen yeni kayıtlar il ve ilçe halk eğitim merkezlerinden gerçekleşecek.

        • 4
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