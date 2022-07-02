Açık Lise sınavları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 2. dönem sınavlarının geride kalmasıyla gözler AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrilmiş durumda. AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan Açık Lise sınav takvimi ile belli oldu. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri hakkında merak edilen detaylar...