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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı! 1. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2025 1. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında uygulanmıştı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamalarına odaklanmıştı. ''AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları yanıt ararken MEB konuya ilişkin duyuru yayımladı. Peki, 1. Dönem Açık Lise sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 2025 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 08:55 Güncelleme: 22.01.2025 - 08:55
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          Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenmişti. AÖL sonuçları için Ocak ayı işaret edilmişti. Sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip edilirken beklenen duyuru geldi. MEB yayımladığı duyuru ile 1. Dönem Açık Lise sınav sonuçları erişime açıldı. İşte, 2025 1. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

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