Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenmişti. AÖL sonuçları için Ocak ayı işaret edilmişti. Sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip edilirken beklenen duyuru geldi. MEB yayımladığı duyuru ile 1. Dönem Açık Lise sınav sonuçları erişime açıldı. İşte, 2025 1. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…