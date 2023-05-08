2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının akabinde sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sonuç açıklanma tarihlerini yakından takip eden öğrenciler nasıl ve nereden bakacaklarını da araştırıyor. Not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanan AÖL'de bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. İşte, 2023 AÖL sonuçlarına dair son bilgiler...