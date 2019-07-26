26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AÖL sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? sorusu sınav sonucunu merak eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. İş takviminde 1 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan AÖL 3. dönem sınav sonuçları öğrencilere sürpriz yapılarak bugün erişime açıldı. 2018 - 2019 eğitim döneminin son sınavı AÖL 3. dönem sınavlarıydı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AÖL öğrencileri de resmen yaz tatiline girmiş oldu. AÖL öğrencileri yeni eğitim dönemi için kayıt tarihlerini de araştırıyor. MEB AÖL sınavına dair detaylar haberimizde.
AÖL SINAV SONUÇLARI 2019
6 - 7 Temmuz tarihlerinde yapılan 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarını bilgi yönetim sistemi üzerinden ve açık öğretim liseleri mobil uygulama üzerinden öğrenci numarası ve şifresini girerek öğrenebiliyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖL iş takvimine göre, 2019 - 2020 eğitim döneminde 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 ağustos ile 27 eylül tarihleri arasında yapılacak. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi ise 21 ağustos ile 18 ekimde yapılacak. 1. dönem sınav giriş yerleri ise 4 Aralık günü internetten üzerinden duyurulacak. 1. dönem sonu sınavları da 7 - 8 aralıkta öğrencilerin katılımıyla yapılacak.
SINAVLARDA YANLIŞ CEVAPLAR DOĞRU CEVAPLARI ETKİLER Mİ?
Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.
SINAV SORU/SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir
İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,
1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya
2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya
3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat
Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır. Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.
Sonuca İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız
Soruya İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız
Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.
Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar / ANKARA
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