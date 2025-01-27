Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL kayıt yenileme tarihleri 2025: Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

        AÖL kayıt yenileme tarihleri 2025: Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı. Peki AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖL 2. dönem ilk kayıt, kayıt yenileme tarihi ve başvuru ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile açıklık kazandı. İşte, 2025 AÖL kayıt yenileme tarihleri

        • 2

          AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı.

          Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

          Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

          2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

        • 3

          AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

          Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Habertürk Anasayfa