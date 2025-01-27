AÖL kayıt yenileme tarihleri 2025: Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı. Peki AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
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AÖL 2. dönem ilk kayıt, kayıt yenileme tarihi ve başvuru ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile açıklık kazandı. İşte, 2025 AÖL kayıt yenileme tarihleri
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AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı.
Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,
Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.
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AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.
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