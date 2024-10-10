Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL ek sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB AÖL ek sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

        AÖL ek sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB AÖL ek sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihleri duyuruldu. Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilirler. Peki AÖL ek sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MEB tarafından Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav tarihleri açıklandı. 2024 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ancak mezun olamamış öğrencilere yönelik ek sınavlar, 12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖL ek sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?İşte, MEB AÖL ek sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

        • 2

          AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için ek sınav duyurusu yayımladı.

          Buna göre, Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Ek sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

          Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa