AÖL ek sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB AÖL ek sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

MEB tarafından Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav tarihleri açıklandı. 2024 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ancak mezun olamamış öğrencilere yönelik ek sınavlar, 12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖL ek sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?İşte, MEB AÖL ek sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası