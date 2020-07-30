MEB 3.dönem sınavları ne zaman? Sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Liseleri hakkında yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. MEB AÖL 3. dönem sınavlarıyla ilgili liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrencilere bilgi verdi. İşte, AÖL 3. dönem sınav tarihi

MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAVLARI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık, açık öğretim okullarında okuyan 18 yaş ve üzeri öğrenciler için müjdeyi duyurdu. Buna göre, açıköğretim okullarında, 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındığı bildirildi.

Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Bu imkandan, açık öğretime kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrencilerin faydalanacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Bakanlığın, 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı aldığı vurgulandı.