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        Haberler Gündem AÖL 3.dönem sınav tarihleri MEB: 2024 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, nasıl yapılacak?

        AÖL 3.dönem sınav tarihleri: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, nasıl yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları gerçekleşiyor. Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınıyor. Açık Lise sınavları için ders seçimi ve kayıt yenileme işlemini tamamlayanlar AÖL 3.dönem sınavlarına katılım gösterecek. Peki Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, nasıl yapılacak? İşte AÖL 3.dönem sınav tarihleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:01
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        • 1

          Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme süreci 19 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında olacak. Kayıt yenileme süreci sona ererken gözler AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında sorusunun yantıına çevrildi. İşte, MEB 2024 AÖL 3.dönem sınav tarihleri

        • 2

          AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          AÖL 3. dönem sınavları 3 oturumda aşağıdaki tarihlerde olacak

          AÖL 3. dönem sınavları 1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

          AÖL 3. dönem sınavları 2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          AÖL 3. dönem sınavları 3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

          AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLINE Mİ YÜZ YÜZE Mİ?

          2023-2024 eğitim öğretim döneminde Açık Öğretim Lisesi'nin 1. ve 2. dönem sınavları okul ortamında yüz yüze gerçekleştirildi. AÖL 3. dönem sınavlarının da yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor. Aksi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecek.

        • 3

          AÇIK LİSE DERS GEÇME NOTU KAÇ?

          Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

          Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

        • 4
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