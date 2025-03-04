Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için sınav heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Başarılı bir sonuç almak isteyen öğrenciler, sınav hazırlıklarını bu takvime göre planlarken, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağına dair duyurular da yakından takip ediliyor. İşte merak edilenler...