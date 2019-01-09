AÖL 2. (ikinci) kayıt yenileme işlemi nasıl ve ne zaman yapılacak? Sorusu yanıt buldu. Liseyi açık öğretim ile bitirmek isteyen lise öğrencileri, ikinci dönem de eğitimlerine devam etmek için kayıt yenileme işlemi yapması gerekiyor. Öte yandan, kaydını donduranlar öğrenciler için kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri de yapması gerektiği bildirildi. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL AçıkÖğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyerek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz

karşılığında ödenecektir.

AÖL YENİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 6 Şubat 2019 tarihinde sona erecektir.