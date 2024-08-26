AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenmişti. Aldıkları puanı öğrenmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Anadolu Üniversitesi son dakika duyuruları yakın takibe alındı. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Peki, Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı sonuç adımında. Notlarını öğrenmek isteyen binlerce adayın gözü kulağı Anadolu Üniversitesi son dakika açıklamalarına çevrildi. Değerlendirme sürecinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları zaman açıklanacak? İşte Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı…
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2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI TAMAMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 1 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi.
7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katıldı. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi.
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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.
Buna göre AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı haberturk.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.
Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.
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AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
AÖF yaz okulu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.
AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.
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