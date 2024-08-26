Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama: Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenmişti. Aldıkları puanı öğrenmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Anadolu Üniversitesi son dakika duyuruları yakın takibe alındı. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Peki, Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 08:38 Güncelleme: 26.08.2024 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı sonuç adımında. Notlarını öğrenmek isteyen binlerce adayın gözü kulağı Anadolu Üniversitesi son dakika açıklamalarına çevrildi. Değerlendirme sürecinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları zaman açıklanacak? İşte Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        • 2

          2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI TAMAMLANDI!

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 1 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi.

          7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katıldı. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

          Buna göre AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

          Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı haberturk.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 4

          AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

          Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

        • 5

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

          AÖF yaz okulu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

          AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Ankara'da iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Ankara'da iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        Habertürk Anasayfa