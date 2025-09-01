AÖF üniversite kayıt ekranı 2025-2026: AÖF kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, gerekli belgeler nelerdir?
2025 YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ndeki bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için 2025-2026 AÖF kayıt tarihleri takvimi de belli oldu. Kayıt işlemleri, aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adayların kayıt yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Peki, AÖF kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2025 AÖF üniversite kayıt ekranı ve yeni kayıt ücretleri...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açıköğretim Fakültesi tarafından 2025-2026 Öğretim Yılı YKS İle Yerleşen Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu yayımladı.
Duyuruya göre çevrimiçi başvuru ve kayıtlar, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.
AÖF KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvuru işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapacak.
Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit yakını, Gazi ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
05 Eylül 2025 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.
Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından 2024-2025 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 01-05 Eylül 2025 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Ocak 2026 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
2025-2026 YENİ KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
Kayıt yaptıracak aday, çevrimiçi başvuru işlemini tamamladıktan sonra ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince sınav hizmetleri, materyal ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Materyal Ücreti tutarını ödeyecektir.
Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı, kayıt türü ve program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program dışında, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması halinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.
Açıköğretim Fakültesinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar Açıköğretim Fakültesine yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Dönem Öğretim Materyal Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez.
Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme
▪ ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme Ödemeler kayıt tarihinin son günü saat 17.20’de sona erecektir.
Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.
2025-2026 ÖDEME TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
