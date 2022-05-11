AÖF Bahar dönemi final sınavları ile ilgili son duyurular yakından takip ediliyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.