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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş yerleri/ belgesi sorgulama ekranı 2024! AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?

        AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş yerleri/ belgesi sorgulama ekranı

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları bu hafta sonu uygulanacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi final sınavı giriş belgesi alındıktan sonra sınava giriş yapılacak. AÖF sınav giriş yerleri sorgulaması sürüyor. AÖF final sınavlarının giriş belgeleri "https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden erişime açıldı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:05
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        • 1

          AÖF sınav yerleri sorgulaması sürüyor. Anadolu Üniversitesi 2023-2024 yılı final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş yerleri/ belgesi sorgulama ekranı

        • 2

          AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi'nin akademik takviminde yer alan bilgilere göre 2023-2024 yılı final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ

          AÖF final sınavlarının giriş belgeleri "https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden erişime açıldı.

          Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

        • 3

          BAHAR DÖNEMİ AÖF TARİHLERİ

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:

          Final sınavı: 25-26 Mayıs

          Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

          Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

        • 4
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