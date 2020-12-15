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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınav tarihleri

Açık Öğretim Fakültesi vize sınavları 12 Aralık, 13 Aralık ve 14 Aralık tarihlerinde düzenlenmişti. Binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçlarını tarihini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili önemli açıklama AÖF'den geldi mi? Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav sonuçları tarihleri....

15.12.2020 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınav tarihleri

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Koronavirüs salgını nedeniyle AÖF sınavları online düzenlendi. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını online öğrenebilecek. Vize sınavlarını tamamlayıp, final için hazırlıklarını sürdürenler AÖF sınav sonuçları tarihini merak ediyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÖF'den açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

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