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AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı ve final sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken öğrenciler tarafından duyurular yakından takip ediliyor. İşte 2022 - 2023 AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler...

Giriş: 17.06.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz günlerde tamamlanan AÖF final sınavlarının açıklanması bekleniyor. Binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi duyurularını takip ederken "2023 AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bahar dönemi AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...

  • AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3 - 4 Haziran 2023 ve 10 - 11 Haziran 2023 tarihlerinde vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirildi. 

  • AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Ancak sonuçların 15 gün içinde, yani Haziran ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

     

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

  • AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi güz dönemi bahar sınavlarında öğrencilere her dersten 30 soru yöneltildi. Öğrencilerin ders geçme notu alt sınırı 2022-2023 eğitim öğretim yılında 35 olacak. Vize ve dönem sonu (final) ortalaması 35’in altında olan öğrenciler derslerden başarısız sayılacak. Sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda iptaline karar verilen soru değerlendirme dışı bırakılacak. AÖF final sınavlarının dönem sonuna katkısı %70 olacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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