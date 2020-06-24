AÖF sınav girişi nasıl yapılır? AÖF online sınav girişi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. AÖF final sınavına kısa bir süre kala sınavlar koronavirüs sebebiyle online yapılacak. İşte detaylar...
AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
AÖF final sınavları 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında yapılacak.
Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için, internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir.
Sınavınıza, aşağıdaki bulunan link üzerinden giriş yapabilirsiniz.
AÖF FİNAL SINAVI NASIL OLACAK?
www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan “Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyip “Sınavı Başlat” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız “Vazgeç ve Ders Listesine Dön” butonuna basarak sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.
“Sınavı Başlat” butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir. Dersinize ait sınav oturumunu başlattıktan sonra başka bir internet tarayıcısı veya cihaz üzerinden aynı anda sisteme giriş yaparsanız, sistem yapılan işlemi anormal aktivite olarak değerlendirir ve oturumunuz sonlandırılır.
Sınav başladıktan sonra ekranda gözüken soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız “Bu soruyu boş bırakmak istiyorum” seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan “Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç” butonuna basmanız gerekmektedir. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir daha önceki soruya dönemezsiniz.
Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilir, ilgili soruyu boş bırakmak istiyorsanız “Bu soruyu boş bırakmak istiyorum” butonuna basarak işaretlemenizi iptal edebilirsiniz.
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