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        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖF final sınavı ne zaman, sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖF final sınavı ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi finalleri için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF finalleri için sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖF final sınavı ne zaman?" İşte 2025 Açıköğretim Fakültesi final tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 23:29 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:29
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        • 1

          AÖF bahar dönemi final sınavı için heyecanı bekleyiş başladı. Finallere kısa bir süre kala sınav giriş belgesi için gözler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne çevrildi. AÖF sınav giriş belgesine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Peki, "AÖF final sınavı ne zaman, sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte AÖF sınav takvimi...

        • 2

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

          AÖF sınav giriş yerlerinin en geç 14 Mayıs tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.

          AÖF sınav yerleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı.

          Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AÖF final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

        • 4

          AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Anadolu Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

          Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek. AÖF sınav yerleri, alternatif olarak e-Devlet sistemi üzerinden de öğrenilebilecek.

          AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek.

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