AÖF mezuniyet durumu son günlerin hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte AÖF mezuniyet durumu ile ilgili bilgiler...



AÖF'de mezun olduğumu nasıl anlarım?

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mezuniyet işlemleri devam etmekte olup birkaç gün içinde mezuniyet durumunuz sayfaya yansıdıktan sonra E-devletten mezun yazısı alabilirsiniz.

Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içinde bağlı olduğunuz büroya gönderilir."

AÖF mezuniyet sorgulama



Mezuniyet diplomasının doğrulaması, Anadolu Üniversitesi üzerinden yapılabiliyor.

AÖF DİPLOMA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Açıköğretim Sisteminde Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmemektedir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra takip eden birkaç gün içerisinde mezun durum güncellemesi yapılır sonra e-devlet sisteminden durumunuzun güncellemesini kontrol edebilir ya da Mezuniyet Belgesi dokümanı alabilirsiniz.