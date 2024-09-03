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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2024-2025: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        AÖF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman, ücreti ne kadar?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 öğretim yılı kayıt yenileme takvimi yayınlandı. Böylece AÖF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025 öğretim yılı için belli oldu. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:20
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        • 1

          AÖF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025 öğretim yılı öncesi kayıt yeniletecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı kayıt yenileme takvimi yayınlandı. Takvime göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri Ekim ayında başlayacak. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki, Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme kılavuzu, ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.

        • 2

          2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

          Takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 7 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

          Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

        • 3

          KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

          Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

          Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

          Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

        • 4

          GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

          Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

          Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

          GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

          GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

          Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

          GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

        • 5

          Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 07 Ekim 2024- 19 Ocak 2025 (15 Hafta)

          Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 10 Şubat 2025- 25 Mayıs 2025 (15 Hafta)

          Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri: 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 (7 Hafta)

        • 6

          2024-2025 AÖF SINAV TARİHLERİ

          Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024

          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

          Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

          Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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