AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AÖF final sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte birinci dönem resmen sona erdi. İşte AÖF 2. dönem kayıtları ile ilgili detaylar...

2020 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

BAHAR DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre KAYIT YENİLEME EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 17 Şubat 2020 Pazartesi

28 Şubat 2020 Cuma 28 Şubat 2020 Cuma 12 gün

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI

AÖF sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için aşağıdaki bağlantıya girerek "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF SORU VE CEVAPLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav soruları ve cevaplarına Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.

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AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NEDEN YAPILMIYOR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır.

Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. Ancak dönemlik sistem uygulamasında, yasalarla çizilen öğretim zamanları ve bir milyonun üzerindeki öğrencimizin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı bir takvimle çalışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.

Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Örneğin Güz Döneminde Akademik Durumu Uyarı olan bir öğrencinin, koşullu geçer not aldığı (CD, DC, DD) derslerini, Bahar Döneminde genel not ortalamasını yükselterek (En az 2,00) kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki akademik durum uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014/1.1 no'lu "Açıköğretim Programlarında bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağının Anadolu Üniversitesi Senatosunca kararlaştırılmasına oy çokluğu ile karar verildi." yazısına istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2012 tarih ve 8/2 sayılı "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için Açıköğretim Dönemlik-Kredili sistemde Bütünleme Sınavının mümkün olamayacağı" kararının aynen uygulanmasına 14.08.2014 tarih ve 6 sayılı Anadolu Üniversitesi Senatosunca karar verilmiştir. Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.