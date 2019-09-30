AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, 2019 - 2020 eğitim dönem için kayıt yenileme tarihlerinin başlamasını bekliyor. AÖF ikinci üniversiteye yeni kayıt yaptıracaklar için ise 2 Eylül'de başlayan başvurular 18 Ekim'e kadar alınacak. 2019 - 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019 - 2020 AÖF akademik takvimine göre, kayıt yenileme ders ekle / sil işlemleri 7 Ekim'de başlayacak ve 18 Ekim'de sona erecek.

2019 - 2020 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ