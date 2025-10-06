Habertürk
        AÖF KAYIT YENiLEME EKRANI 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar ve kaç TL?

        AÖF kayıt yenileme ekranı 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Duyuruya göre, güz dönemi kayıt yenileme süreci 6 Ekim Pazartesi bugün itibarıyla başladı. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? İşte, 2025-2026 AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 19:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:16
        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için beklenen gün geldi. AÖF güz dönemi kayıt yenileme süreci, 6 Ekim’de başladı ve 17 Ekim’de sona erecek. Söz konusu işlem, kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve nereden ödenir? İşte, 2025-2026 AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti...

        • 2

          2025-2026 AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu yayımlandı.

          Duyuruya göre, AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

          17 Ekim 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacak.

          Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

        • 3

          AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

          Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

          Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

          AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

          Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

          Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2025 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

          Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

        • 5

          Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

          Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarından farklı olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir.

          KAYIT YENİLEME VE ÖĞRENCİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          AÖF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          AÖF güz dönemi 6 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

          Güz dönemi ara sınavları, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
