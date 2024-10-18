AÖF kayıt yenileme için son gün! Anadolu Üniversitesi 2024-2025 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için süreç, 18 Ekim Cuma günü sona eriyor. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti…
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 akademik takvimi doğrultusunda 7 Ekim’de başlayan AÖF kayıt yenileme süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple ‘’AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ soruları yanıt arıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. İşte 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ekranı ve güz dönemi materyal ücreti…
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2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece 2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
Takvim doğrultusunda AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.
Bu tarihten sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacak.
Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.
Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 18 Ekim 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
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Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.
Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.
Yeni ders durumuna göre dönem öğretim materyal ücreti farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını Güz dönemi için 25 Kasım 2024 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında ödeyebilecek. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacak.
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AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 Öğretim Yılı AÖF ara (vize) sınavları, 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.
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