AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti 2024-2025: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Takvimde belirtildiği gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, ''AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar, nasıl ödenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Kayıt işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ekranı ve ders seçimi hakkında bilinmesi gerekenler…
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AÖF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 10 Şubat’ta başladı ve 21 Şubat’ta sona erecek. Söz konusu işlem, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti...
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BAHAR DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı güz ve bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Böylece AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt yenileme işlemleri; 10 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 21 Şubat 2025 tarihinde saat 22.00'da sona erecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.
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Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
• Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecek.
• İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
• Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecek.
Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacak. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacak.
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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 21 Şubat 2025 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.
Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
21 Şubat 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacak.
Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.
AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖDEME YÖNTEMLERİ
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
– Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
– (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
– İnternet Bankacılığı ile Ödeme
– ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
– Mobil Bankacılık ile Ödeme
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Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.59'a kadar ödeme yapılabilecektir.
Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.
Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir. Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak.
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