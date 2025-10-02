Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AÖF KAYIT YENİLEME 2025 | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme ne zaman?

        Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için yeni dönem heyecanı başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci, Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. "Kayıt yenileme ne zaman yapılacak?" ve "Ders ekle-sil işlemleri nasıl olacak?" soruları gündemdeki yerini korurken, detaylar üniversitenin resmi duyurularıyla netlik kazandı. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 22:06 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:06
        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde güz dönemi için kayıt yenileme takvimi belli oldu. Binlerce öğrencinin beklediği süreçte kayıt yenileme, ders seçimi ve ödeme işlemlerinin tarihleri akademik takvimle duyuruldu. AÖF öğrencilerinin özellikle merak ettiği “Ders ekle-sil süreci nasıl işliyor?” sorusu da yeni dönemde en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Detaylar haberimizde...

        • 2

          AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

          Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

          AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

        • 4

          Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

