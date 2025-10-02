Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde güz dönemi için kayıt yenileme takvimi belli oldu. Binlerce öğrencinin beklediği süreçte kayıt yenileme, ders seçimi ve ödeme işlemlerinin tarihleri akademik takvimle duyuruldu. AÖF öğrencilerinin özellikle merak ettiği “Ders ekle-sil süreci nasıl işliyor?” sorusu da yeni dönemde en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Detaylar haberimizde...