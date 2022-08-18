Kayıt işlemleri için geri sayım başladı. AÖF kayıt tarihleri akademik takvim ile netlik kazandı. Takvimde AÖF ANADOLUYÖS, yatay geçiş kayıtları ile kayıt yenileme tarihleri bulunurken, 2022-2023 AÖF kayıt yenileme işlemleri için detaylar açıklandı. İşte ATA, AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıt takvimi ile merak edilenler...