AÖF kayıt tarihleri 2023: AÖF kayıtları başladı mı?
AÖF kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. YKS tercihlerinin yaklaşmasıyla birlikte Açıköğretim Fakültesi'nde okuyacak adaylar kurumun duyurduğu tarihlerde kayıtlara ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte "AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman ve kayıt ücreti ne kadar?" sorularının yanıtları...
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Anadolu Üniversitesi'nden kayıt tarihleri ile ilgili araştırmalar başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nda açıköğretimden 2 yıllık veya 4 yıllık eğitim görmek isteyen adaylar "AÖF açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen güncel bilgiler...
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2023-2024 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?
ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHİ
- İkinci Üniversite || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt || 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama || YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş || 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme || 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) || 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
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Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.