AÖF ikinci üniversite kayıt 2021 ne zaman? AÖF ikinci üniversite bölümler ve AÖF ikinci üniversite kayıt ücret

AÖF ikinci üniversite kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, eğitimlerine açıköğretim fakültesi üzerinden devam etmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte AÖF ikinci üniversite kayıtları hakkında...

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT NE ZAMAN?

Üniversitenin yayımladığı akademik takvimde yeni dönem için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ikinci üniversite kayıt işlemini yapabilecekler.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2021-2022 ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU

2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,

Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp,

08 Ekim 2021 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi : http://aoskayit.anadolu.edu.tr

Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLINE BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETLERİ

Açıköğretim Fakültesi - Ön Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri 1 Acil Durum ve Afet Yönetimi * ₺ 505 2 Adalet ₺ 365 3 Aşçılık ₺ 395 4 Bankacılık ve Sigortacılık ₺ 365 5 Bilgisayar Programcılığı ₺ 395 6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ₺ 365 7 Coğrafi Bilgi Sistemleri ₺ 395 8 Çağrı Merkezi Hizmetleri ₺ 365 9 Çocuk Gelişimi ₺ 395 10 Dış Ticaret ₺ 365 11 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * ₺ 505 12 Emlak Yönetimi ₺ 365 13 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon * ₺ 505 14 Ev İdaresi ₺ 365 15 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ₺ 395 16 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ₺ 365 17 İlahiyat ₺ 365 18 İlahiyat (Arapça) ** ₺ 730 19 İnsan Kaynakları Yönetimi ₺ 365 20 İşletme Yönetimi ₺ 365 21 İş Sağlığı ve Güvenliği ₺ 395 22 Kültürel Miras ve Turizm ₺ 365 23 Laborant ve Veteriner Sağlık * ₺ 505 24 Lojistik ₺ 365 25 Marka İletişimi ₺ 395 26 Medya ve İletişim ₺ 395 27 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ₺ 365 28 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ₺ 365 29 Özel Güvenlik ve Koruma ₺ 395 30 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ₺ 365 31 Radyo ve Televizyon Programcılığı ₺ 395 32 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ₺ 395 33 Sosyal Hizmetler ₺ 365 34 Sosyal Medya Yöneticiliği ₺ 365 35 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ₺ 365 36 Spor Yönetimi ₺ 365 37 Tarım Teknolojisi ₺ 395 38 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ₺ 365 39 Turizm ve Seyahat Hizmetleri * ₺ 475 40 Turizm ve Otel İşletmeciliği * ₺ 475 41 Yaşlı Bakımı ₺ 395 42 Yerel Yönetimler ₺ 365 43 Web Tasarımı ve Kodlama ₺ 395

Açıköğretim Fakültesi - Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri 1 Felsefe ₺ 365 2 Görsel iletişim Tasarımı ₺ 540 3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ₺ 365 4 Sağlık Yönetimi ₺ 365 5 Sosyal Hizmet ₺ 540 6 Sosyoloji ₺ 365 7 Tarih ₺ 365 8 Türk Dili ve Edebiyatı ₺ 365 9 Yönetim Bilişim Sistemleri ₺ 365

İktisat Fakültesi - Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ₺ 365 2 İktisat ₺ 365 3 İktisat (İngilizce) ₺ 730 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ₺ 365 5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ₺ 730 6 Maliye ₺ 365 7 Uluslararası İlişkiler ₺ 365 8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ** ₺ 730

İşletme Fakültesi - Lisans Programları Dönem Öğretim Gideri 1 Havacılık Yönetimi ₺ 365 2 İşletme ₺ 365 3 İşletme (İngilizce)** ₺ 730 4 Turizm İşletmeciliği ₺ 365 5 Uluslararası Ticaret ve Lojistik ₺ 365

* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.

** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺730.00’dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺320.00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺410.00 fark oluşturulacaktır.