AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Bu noktada öğrenciler "AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre final sınavlarda öğrencilere her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki, AÖF vize sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!