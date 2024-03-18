Anwar Hadid, "Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım"
Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi 24 yaşındaki Filistin asıllı Anwar Hadid, umre ziyareti için Mekke'ye gitti; "Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım"
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Dua Lipa'nın eski erkek Anwar Hadid arkadaşı , cumartesi günü sosyal medya hesabında Hz. Muhammed'in doğduğu Suudi Arabistan topraklarına yaptığı yolculuktan bir dizi fotoğraf yayınladı.
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ALLAH'IN EMRİNDE
Gerçek kardeşleri diye nitelendirdiği arkadaşlarıyla gittiği umreden paylaştığı fotoğraflara; "Allah'ın emrinde. Bu anlar için sonsuz minnettarım. Şimdi eve geri dönüş" notunu düştü.
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Anwar Hadid'in, o fotoğraflarına 2000'de boşanan annesi Hollandalı model Yolanda Hadid ile babası Mohamed Hadid kayıtsız kalmadı.
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Mohamed Hadid; "Oğlum, mümin kabileleriyle birlikte" yorumunda bulunurken, eski manken Yolanda Hadid, sadece siyah bir kalp bıraktı.
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Daha önce ABD'li emekli boksör Mike Tyson ve Filistin asıllı ünlü DJ Khaled ile Umre'ye gitmişti. O anlarda çok duygulanan DJ Khaled, gözyaşlarına hâkim olamamıştı
Fotoğraflar: Instagram