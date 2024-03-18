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        Haberler Dünyadan Anwar Hadid, "Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım"

        Anwar Hadid, "Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım"

        Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi 24 yaşındaki Filistin asıllı Anwar Hadid, umre ziyareti için Mekke'ye gitti; "Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:13
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        • 1

          Dua Lipa'nın eski erkek Anwar Hadid arkadaşı , cumartesi günü sosyal medya hesabında Hz. Muhammed'in doğduğu Suudi Arabistan topraklarına yaptığı yolculuktan bir dizi fotoğraf yayınladı.

        • 2

          ALLAH'IN EMRİNDE

          Gerçek kardeşleri diye nitelendirdiği arkadaşlarıyla gittiği umreden paylaştığı fotoğraflara; "Allah'ın emrinde. Bu anlar için sonsuz minnettarım. Şimdi eve geri dönüş" notunu düştü.

        • 3

          Anwar Hadid'in, o fotoğraflarına 2000'de boşanan annesi Hollandalı model Yolanda Hadid ile babası Mohamed Hadid kayıtsız kalmadı.

        • 4

          Mohamed Hadid; "Oğlum, mümin kabileleriyle birlikte" yorumunda bulunurken, eski manken Yolanda Hadid, sadece siyah bir kalp bıraktı.

        • 5

          Daha önce ABD'li emekli boksör Mike Tyson ve Filistin asıllı ünlü DJ Khaled ile Umre'ye gitmişti. O anlarda çok duygulanan DJ Khaled, gözyaşlarına hâkim olamamıştı

          Fotoğraflar: Instagram

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