03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu sayısının yıllar itibarıyla dikkati çekici şekilde artış göstermesi, başvuru yapan firmaların ihracat-ithalat rakamları göz önüne alınarak firma büyüklük ve potansiyellerine kıyasla aranılan 15 çalışan sayısı 30 işçiye çıkarıldı.
Gerek gümrük işlemlerinin dinamik yapısı ve sürekli değişen diğer mevzuat gerekse lojistik ve bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucunda Gümrük Yönetmeliği'nin antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin bazı maddelerinde değişiklik ihtiyacı doğdu.
Bu doğrultuda, antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme süreçlerinde firma ortakları, yöneticileri ve temsilcilerinde aranmakta olan bazı suçları işlememiş olma şartı, hukukun temel ilkelerinden olan masumiyet karinesi çerçevesinde, kesinleşmiş mahkumiyet şartına bağlandı, bunun yanı sıra söz konusu suçların kapsamı, Gümrük Yönetmeliği'nin benzer diğer maddeleri ile yeknesak hale getirildi.
Bu sayede, antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletmeye engel bir durumun olup olmadığı hususunun, yargılama sürecinin hangi aşamasında göz önüne alınacağına ilişkin tereddütler ortadan kaldırıldı.
Diğer taraftan, antrepolar için aranan minimum alan zorunluluğu istisnasına tabi yerlerin kapsamı genişletilerek, bu yerlere demir yolu istasyonu/aktarma tesisleri de eklendi.
Yönetmelikle, soğuk hava tertibatı ya da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşya için özel tertibat gerektiren eşyanın konulduğu alanlarda, antrepo alanının en az yarısının bu tür tesislerin kullanımını gerektiren eşyalara tahsis edilmesi koşulu getirilerek uygulamada göstermelik olarak bu tür eşyalara alan ayırmak suretiyle aynı maddede belirtilen metrekare koşulunu bertaraf etmek gibi suistimallerin önüne geçildi.
Söz konusu değişiklikle önümüzdeki yıllarda faaliyete geçirilmesi planlanan, antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin ön izin, yatırım izni, açma ve işletme izni, devir, kapatma ve adres değişikliği ile planda değişiklik yapılmasını gerektiren değişiklik taleplerine ilişkin başvuruları kabul eden bilgi sistemlerinin mevzuat altyapısının oluşturulması sağlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!