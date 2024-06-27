Antik kent bölgesinde 43 futbol sahası alan zarar gördü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü. 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da yangından etkilendi.
- 1
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda dün 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- 2
Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 10 uçak ve 225 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.
- 3
Asos antik kentine de sıçrayan alevler, yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı.
-
- 4
Yangından Aristoteles ve Platon'un öğrenci yetiştirdiği Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da etkilendi.
- 5
Yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü.
- 6
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Assos Ören Yeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, gerekli tespit çalışmalarının yürütülmesi nedeniyle alanın 3 gün ziyarete kapatıldığını duyurdu.
-
- 7
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınmış olup soğutma çalışması devam etmektedir. Yangında Assos Ören Yeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve ören yerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Ören yerimiz 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.
- 8
- 9
-
- 10