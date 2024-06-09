Antibiyotiklerin etkili olmadığı durumlar: Doğru tedavi yöntemi nasıl belirlenmeli, nelere dikkat edilmeli?

Her yıl milyonlarca insan enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotik almak üzere sağlık ekibini ziyaret ediyor. Gerçek şu ki, bronşit, sinüs enfeksiyonu ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olan bir virüsünüz varsa, iyileşmek için antibiyotiğe ihtiyacınız yoktur. İşte detaylar...