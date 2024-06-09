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        Haberler Sağlık Antibiyotiklerin etkili olmadığı durumlar: Doğru tedavi yöntemi nasıl belirlenmeli, nelere dikkat edilmeli? | Sağlık Haberleri

        Antibiyotiklerin etkili olmadığı durumlar: Doğru tedavi yöntemi nasıl belirlenmeli, nelere dikkat edilmeli?

        Hiç sağlık uzmanınızın ofisinden sinüs enfeksiyonu, boğaz ağrısı veya kulak enfeksiyonu için antibiyotik alamadığınız için hayal kırıklığına uğramış bir şekilde ayrıldınız mı? Cevabınız evetse sizin için neden her hastalığa antibiyotik verilmediğinin sebeplerini derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:15
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        • 1

          Her yıl milyonlarca insan enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotik almak üzere sağlık ekibini ziyaret ediyor. Gerçek şu ki, bronşit, sinüs enfeksiyonu ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olan bir virüsünüz varsa, iyileşmek için antibiyotiğe ihtiyacınız yoktur. İşte detaylar...

        • 2

          BAKTERİ YA DA VİRÜS: FARKI NE?

          Hem bakteriler hem de virüsler çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük mikroplar olmalarına ve benzer şekilde yayılmalarına rağmen, benzerlikler burada sona ermektedir. Bakteriler kendi başlarına hayatta kalabilen hücrelerdir.

        • 3

          Virüsler hücre değildir - hayatta kalmak ve çoğalmak için sağlıklı sinüs veya akciğer hücreleriniz gibi bir konağa ihtiyaç duyan daha da küçük parçacıklardır. Bu temel fark, antibiyotiklerin virüslere karşı etkili olmamasının nedenidir.

        • 4

          'HASTALIĞIMA BAKTERİ Mİ SEBEP OLDU VİRÜS MÜ? NEREDEN BİLECEĞİM?'

          Bir enfeksiyona bakterilerin mi yoksa bir virüsün mü neden olduğunu belirlemek zor olabilir. Sağlık ekibiniz bu soruyu yanıtlamaya yardımcı olmak için kan testleri yapabilir, idrar örneği alabilir veya boğaz sürüntüsü yapabilir. Enfeksiyonun türü genellikle bir ipucudur.

        • 5

          Örneğin, bilim insanları virüslerin bronşite neden olduğunu biliyor, bu nedenle sağlık uzmanları artık bronşiti tedavi etmek için antibiyotik kullanmıyor. Benzer şekilde, sinüs enfeksiyonlarının %90'ından fazlasına virüsler neden olmaktadır.

        • 6

          Antibiyotikler tipik olarak, iyileşme olmadan 10 günden uzun sürmediği sürece sinüs enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılmaz. Sağlık uzmanınız bir antibiyotik reçete etmeden önce enfeksiyonunuzun bir bakteriden kaynaklandığından emin olmak için semptomlarınızı değerlendirecek, test edecek ve gözden geçirecektir.

        • 7

          ANTİBİYOTİKLER NEDEN ÇABUK İYİLEŞMEK İÇİN KULLANILMAMALI?

          Enfeksiyona neden olan ister bakteri ister virüs olsun, vücudun enfeksiyonla savaşmak için zamana ihtiyacı vardır. Enfeksiyon geçtikten sonra vücudun iyileşmek için ek zamana ihtiyacı vardır.

        • 8

          Bir hastalık antibiyotikle iyileşmiyorsa, bu hastalığa neden olan enfeksiyonun viral olduğunun bir göstergesidir. Bir hastalık ağırlaşmadıkça, ek antibiyotiklere ihtiyaç duyulmaz.

        • 9

          "SAĞLIK UZMANI BANA NEDEN ANTİBİYOTİK YAZMADI?"

          Sağlık çalışanının siz çok hasta olmanıza rağmen neden antibiyotik vermediğini merak ediyor olabilirsiniz. Belli başlı sebepler şunlardır:

        • 10

          1. ANTİBİYOTİKLER VİRÜSLERDE İŞE YARAMAZ

          Antibiyotikler bakteriyel hücre zarlarını ve bakteriyel replikasyonu yok ederek çalışır. Virüsler hücre olmadıkları için hücre zarları da yoktur, dolayısıyla antibiyotikler onlara karşı etkisizdir.

        • 11

          2. ANTİBİYOTİĞİN YAN ETKİLERİ VARDIR

          Viral bir enfeksiyon için antibiyotik alırsanız, kendinizi yan etki riski altına sokarsınız. Tüm antibiyotikler ishal ve mide bulantısına neden olabilir. Bazı antibiyotikler böbrekleriniz, karaciğeriniz veya diğer vücut parçalarınız için zordur. Bazı durumlarda, alerjik reaksiyon gibi yan etkiler hayatı tehdit edici olabilir. Her antibiyotiğin yan etkileri olabilir.

        • 12

          3. "SÜPER BÖCEK" OLUŞUMUNA NEDEN VEREBİLİR

          Süper böcekler antibiyotiklere karşı dirençli hale gelen bakterilerdir. Bu, antibiyotikler viral enfeksiyonları tedavi etmek için uygunsuz şekilde kullanıldığında meydana gelir. Bir kişi bir superbug'ın neden olduğu bir enfeksiyona yakalandığında, antibiyotikler işe yaramaz. Her yıl binlerce insan bu enfeksiyonlardan ölmektedir.

        • 13

          DİNLENMEYİ TERCİH EDİN

          Viral enfeksiyonlar sinir bozucu oldukları kadar yaygındır da. Vücudunuz bu enfeksiyonlarla savaşmak üzere tasarlanmıştır. Bol bol dinlenerek, susuz kalmayarak ve sağlıklı beslenerek vücudunuzun iyileşmesine ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

          Kaynak: Mayo Clinic Health System

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