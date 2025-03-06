Antibiyotik krizine çözüm

BBC'nin haberine göre, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenen uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların tedavisini dönüştürebilecek yeni bir keşif yaptı.

Keşif, "Nature" dergisinde "protein atıkları insan hücrelerinin savunma stratejisi olarak antibiyotiklere dönüştürüldü" başlıklı makalede yayımlandı.

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Buna göre uzmanlar, hücrelerde proteinleri parçalayan "proteazomların" bakteriyel enfeksiyona karşı bağışıklık sistemine katkı sağladığını saptadı.

"ÇÖP KARIŞTIRMA"

"Çöp karıştırma" adı verilen bilimsel süreç kapsamında laboratuvarda büyüyen bakteriler ve sepsisli fareler üzerinde test yapıldı.

Bu süreçte laboratuvarda hücreleri alınıp proteazomu devre dışı bırakılan Salmonella gibi bakterilerin enfekte edilmesi daha kolay hale geldi.

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Proteinleri geri dönüştüren proteazomun, bakteri öldürücü kimyasallardan oluşan bir depo ortaya çıkaran gizli bir mekanizması olduğu belirlendi.

Hücre içinde proteazomların, bakterileri tespit edebildiği ve bunun büyümesini durdurmak için karşı savunmalar oluşturabildiği bulundu.

Makalede, "Bu bulgular, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede daha önce tanımlanmamış tedavi stratejilerinin önünü açabilir" ifadesi kullanıldı.

Bağışıklık sistemindeki yeni keşfin, "antimikrobiyal dirençli (AMR) enfeksiyonlarla mücadelede" yaygın antibiyotiklere alternatif oluşturabileceği iddia edildi.

"YENİ BİR POTANSİYEL DOĞAL ANTİBİYOTİK SINIFI"

Weizmann Bilim Enstitüsünden Prof. Yifat Merbl, keşfin "bakteriyel enfeksiyona karşı savunma sağlayan yeni bağışıklık mekanizması" olduğunu belirtti.

Merbl, "Bu, vücudumuzun her yerinde, tüm hücrelerde gerçekleşiyor ve tamamen yeni bir potansiyel doğal antibiyotik sınıfı oluşturuyor." dedi.

DAHA FAZLA TEST İHTİYACI

Imperial College London Yaşam Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Danile Davis, açıklamasında, bulguların "oldukça ilginç" olduğunu kaydetti.

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Keşfin "yeni bir antibiyotik kaynağına dönüştürülmesinin zaman alacağını" kaydeden Davis, daha fazla test yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Davis, bunun yeni bir antibiyotik kaynağına dönüştürülmesinin "henüz test edilmesi gereken ve zaman alabilecek" bir düşünce olduğunu bildirdi.

İNGİLTERE "TEYAKKUZDA"

Hastalık ve enfeksiyonların yaygın tedavilerine yanıt vermemesi olarak bilinen "AMR" küresel bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor.

Ulusal Denetim Ofisi (NAO) raporuna göre, AMR her yıl İngiltere'de 7 bin 600 ölümden doğrudan, 35 bin 200 ölümden dolaylı olarak sorumlu. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı yetkilisi Dr. Colin Brown ocakta, ajansın ülke içi ve dışında artan AMR virüsü riskine karşı teyakkuzda olduğunu söylemişti. AMR'nin her yıl küresel çapta 1 milyondan fazla ölüme neden olduğuna kaydeden Brown, "Eylemde bulunulmazsa, hayat kurtarıcı tedavilerin bulunabilirliği düşecek ve enfeksiyonları azaltma yeteneğimiz azalacak" demişti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.