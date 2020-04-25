"Antep Savunması"nın simge ismi Şehit Kamil'in yakınları madalya gururu yaşıyor - GAZİANTEP

25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Günümüzde "Şehit Kamil" olarak bilinen Mehmet Kamil, 21 Ocak 1920'de o dönemki askeri fırın önünde annesini taciz eden Fransız askerlerine karşı koyarak bir kurtuluş mücadelesine de öncü oldu.Annesinin peçesini açmak isteyen işgalci askerlere karşı koyan ve çeşitli kaynaklarda 10-14 yaşları civarında olduğu belirtilen Mehmet Kamil, Fransız askerleri tarafından süngülenerek şehit edildi.
Mehmet Kamil'in şehit edilmesiyle halk diriliş meşalesini yaktı ve destansı bir mücadele başladı.Kurtuluş Savaşı döneminde imkansızlık ve yoksulluklara rağmen düşmana karşı gösterdiği mücadeleyle örnek gösterilen Gazianteplilerin en büyük gurur kaynaklarından biri olan Şehit Kamil, şehadetinden 100 yıl sonra madalyayla taltif edildi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı. Listede adı bulunan Şehit Kamil'in yakınları da büyük gurur yaşadı.
- "Bu madalyanın bize verilmiş olması gurur verici"
Şehit Kamil'in İstanbul'da yaşayan 61 yaşındaki yeğeni Yalçın Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan listede madalya ile taltif edilecek mirasçı olarak adı yer alan babası Kemal Dilek'in geçen ay vefat ettiğini söyledi.Amcasına İstiklal Madalyası verilmesinin aileleri için gurur verici olduğunu belirten Dilek, "İstiklal Madalyası'nın Şehit Kamil'e ve ailemize verilmesi bizi inanılmaz derecede mutlu etti, gururlandırdı ve duygulandık. Bundan dolayı bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.
Çocukluğundan beri "Antep Savunması"nın kahramanlık hikayelerini dinleyerek büyüdüğünü anlatan Dilek, "Ortaokul ve lise yıllarında, 25 Aralık'ta Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümünde tiyatro gösterileri yapardık. Bu tiyatro gösterilerinde amcam Şehit Kamil'i temsil eder, onu canlandırırdım. Bu da bana ayrıca gurur verirdi." diye konuştu.Şehit Kamil'in isminin kentin dört bir yanında ve bir ilçede yer almasından da gurur duyduğunu dile getiren Dilek, şunları aktardı:
"İstiklal Madalyası'nın amcamın şehadetinin 100'üncü yılında verilmesi bizleri ayrıca sevindirdi. Babamdan bize aktarılan bu kahramanlık hikayelerini, biz de çocuklarımıza anlatıyoruz. Bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu madalyanın sahibi olmak, bu madalyanın bize verilmiş olması gurur verici. Bu madalyanın bizden sonra çocuklarımıza, çocuklarımızdan sonra torunlarımıza onurla ve gururla taşınmasını sağlayacağız. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz."
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