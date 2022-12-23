Antep Fıstığı Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Antep Fıstığı Çok Fazla Tüketilirse Ne Olur?

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Antep Fıstığı Çok Tüketilirse Ne Olur?

İçerisinde bulunan vitamin değerleri ve sağlıklı yağlar vücut için yararlı olabileceği gibi fazla tüketildiğinde kilo alımına sebebiyet verebilir.

Peki, Antep fıstığı çok tüketilirse ne olur? Öncelikle Antep fıstığı aşırı tüketilmemeli tansiyon hastaları için tuzlu Antep fıstığı tüketimi önerilmez, ancak tuzsuz Antep fıstığı tercih edilebilir.

Besin değeri yüksek olduğu için, kalp hastalığı veya böbrek yetmezliği çekenler hem yenilen miktara dikkat etmeli hem de çok fazla tuzlu fıstık tüketmekten kaçınmalıdır. Alerjisi olanlar ise doktor kontrolünde ilerlemeli. Çok fazla tüketildiğinde ortaya çıkacak olan semptomlar ise kurdeşen, şişlik, solunum problemleri, deri döküntüleri şeklindedir.

Antep Fıstığı Kolesterole Zararlı Mı?

Antep fıstığının faydaları saymakla bitmez fakat her şeyin fazlası zararlı olabileceği gibi Antep fıstığının da fazlası birtakım zararlar doğuracaktır. Antep fıstığı kolesterole zararlı mı sorusu da merak edilenler arasında. Her zaman göz önünde bulundurmamız gereken şey, iyi kolesterol (HDL) ve kötü kolesterol (LDL) arasındaki oran aralığıdır.

Kolesterolü kontrol altında tutarak inme ve kalp krizi riskini azaltmak mümkün. Günde üç-dört Antep fıstığı yemenin kötü kolesterolün düşürülmesine ve iyi kolesterolün yükseltilmesine yardımcı olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda kandaki antioksidan seviyelerini arttırmanın da mükemmel olduğu söyleniyor. Uzmanların söylediği gibi kâfi miktarda yenildiği takdirde Antep fıstığının faydaları yadsınamaz derece de önemlidir.

Antep Fıstığı Neye İyi Gelir?

Washington Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Antep fıstığı yüksek yağ içeriği sayesinde sizi uzun süre tok tutar. Doymamış yağ içeriğine sahip olduğu için, diyet yapan kişilerin ara öğünlerinde kullanılması da tavsiye edilmiştir.

Ceviz, fındık gibi sağlıklı yağlardan oluşan kuruyemişler ölçülü miktarda yendiği zaman kilo vermeye yardımcıdır.

Antep fıstığı kas ve fiziksel yorgunluğa karşı koymak için faydalıdır. Potasyum ve magnezyum gibi vitaminler kalp atışını normalleştirir ve kan damarlarını güçlendirir.

İçerdikleri fosfor aslında kandaki glikoz seviyesini kontrol altına alır. Antep fıstığında bol miktarda bulunan selenyum sayesinde bağışıklık sistemi uyarılır ve ağır metaller vücuda alındığında zehirlenmeler de önlenir. İşte, Antep fıstığı neye iyi gelir sorusunun cevabı:

Yüksek Omega 3 ve Omega 6 açısından zengindir.

İçerdiği folik asit sayesinde de hamilelerin tüketmesi önerilmiştir. Bebeğin gelişimine etkilidir.

Bağırsak florasını ve fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur ve kabızlığın önüne geçer.

Kemik yapısını ve dişleri sağlıklı hale getirir, çocuklarda kemik yapısının güçlü büyümesine yardımcı olur.

E vitamini sayesinde saç ve saç derisi için koruyucudur. Cansız ve mat saçları zamanla daha canlı hale getirmek için içten tedavi eder.

Kalp sağlığı için faydalıdır, normal kalp fonksiyonu için tiamin, bakır ve manganez, selenyum, riboflavin, çinko ve hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olan E vitamini içerir.

Antep fıstığında bulunan E vitamini, cilt için gerekli olan vitamin değerini karşılar. Cilt hastalıklarının ortaya çıkmasını önler ve yaşlanmayı ve kırışıklıkların görünümünü yavaşlatır.

Ayrıca demir, B6 vitamininden doyurucudur yanı sıra metabolizmayı hızlandırır.