Ante Rebic'e talip bekleniyor!
Bu sezon Beşiktaş'ta en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Ante Rebic ile yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, güzünü gelecek tekliflere çevirdi
Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadorsuna kattığı Ante Rebic'in performansı beklentilerin çok altında kaldı.
Yönetim, sezon başında Milan'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor.
Ancak tecrübeli futbolcu için şu ana kadar teklif gelmezken yaz dönemindeki durum merakla bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İLE 23 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.