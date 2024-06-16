Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!
Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'a sezon başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamamıştı.
Hırvat yıldız oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.
VERONA TALİP OLDU
İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Hellas Verona, Ante Rebic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
30 yaşındaki Hırvat oyuncu Beşiktaş'ta 22 maçta görev alırken 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Senelik 2.5 milyon Euro kazanan Rebic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.