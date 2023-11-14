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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyasporlu Naldo: Katlandığımız acılar herkese bir uyarı olsun - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyasporlu Naldo: Katlandığımız acılar herkese bir uyarı olsun

        Oğlu ile kayınpederini trafik kazasında kaybeden Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira, "Bu kazalar hayallerin, ailelerin yok olmasına ve yaşatmamız gereken çocukların hayatlarının sona ermesine neden oluyor. İnsanlar araç kullanırken daha sorumlu olsalardı tüm bu üzüntülerden kaçınılabilirdi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:47
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        "Bu acılar herkese bir uyarı olsun"
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        Antalya'da 7 Eylül'de 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria (4) ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereria kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi.

        "TRAFİK KURALLARINA SAYGI GÖSTERİN"

        Trafik kazasında oğlunu ve kayınpederini kaybeden Naldo Pereria, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Naldo Pereria açıklamasında, "Kayınpederime ve bu trajik kazada Davi'yle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Ama bu konuda sessiz kalamam, oğlum ve kayınpederim, saat 11.00'de kimliği belirlenemeyen bir kişinin çok hızlı gitmemesi gereken bir yerde aşırı hız yapması sonucu hayatını kaybetti. Eve gidiyorlardı. Ailemin ve benim katlandığımız acılar herkese bir uyarı olsun. Trafik kurallarına saygı gösterin, emniyet kemerinizi takın, kendi hayatlarınızın ve başkalarının hayatlarının sorumluluğunu alın. Antalya'da kazalar sık yaşanıyor ama bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu kazalar hayallerin yok olmasına, ailelerin yok olmasına ve yaşatmamız gereken çocukların hayatlarının sona ermesine neden oluyor. İnsanlar araç kullanırken daha sorumlu olsalardı tüm bu üzüntülerden kaçınılabilirdi" dedi.

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