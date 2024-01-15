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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı - Futbol Haberleri

        Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı

        Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü atan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gol sevincinde el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekti. İsrailli futbolcu önce kadro dışı bırakıldı ardından sözleşmesinin feshedileceği aktarıldı. Sagiv Jehezkel ardından gözaltına alındı. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 15.01.2024 - 00:59
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        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
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        Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve Emniyete götürülen İsrailli futbolcunun, ifade işlemleri sürüyor.

        SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

        Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

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        İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.

        NELER YAŞANDI?

        Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel attı.

        28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

        Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti.

        Söz konusu bu fotoğrafı paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası söz konusu skandal paylaşımı kaldırdı.

        "MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"

        Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

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        KADRO DIŞI BIRAKILDI

        Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi. "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68´inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel´in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."

        SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI

        Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.

        BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail´in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek´ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze´de soykırım yaparak insanlık suçu işleyerek İsrail´in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        TFF'DEN AÇIKLAMA

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır.

        İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."

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