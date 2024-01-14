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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel'in gol sevinci tepki çekti: Kadro dışı bırakıldı! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel'in gol sevinci tepki çekti: Kadro dışı bırakıldı!

        Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü atan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gol sevincinde el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekti. Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini ve sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 19:16 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:20
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        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
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        Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel attı.

        28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

        Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti.

        Söz konusu bu fotoğrafı paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası söz konusu skandal paylaşımı kaldırdı.

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        "MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"

        Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

        KADRO DIŞI BIRAKILDI

        Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi. "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68´inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel´in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."

        SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI

        Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.

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